Fumettibrutti a “Consigli d’Autore” / DIRETTA FACEBOOK sulla pagina di Bisceglie24

Quarto appuntamento per Consigli d’Autore, iniziativa ideata e realizzata da Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie in programma sino al 21 dicembre sulla pagina Facebook di Bisceglie24. Oggi, venerdì 11 dicembre alle ore 19.00, Fumettibrutti racconta i suoi 5 libri preferiti in una diretta streaming esclusiva.

Nata a Catania nel 1991, Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, è il nuovo grande fenomeno del fumetto italiano. Con testi e disegni diretti, duri e spiazzanti sta raccontando la realtà e i sogni, spesso disillusi, della sua generazione. Romanzo esplicito (Feltrinelli Comics 2018) è stato il suo esordio editoriale, acclamato dalla critica (non solo fumettistica) e con il quale ha vinto il Premio Micheluzzi come migliore opera prima. È seguita una storia sull’antologia Post Pink (Feltrinelli Comics, 2019). Ancora per Feltrinelli Comics, P. La mia adolescenza trans (2019) e Anestesia (2020).

Consigli d’Autore proseguirà sabato 12 dicembre ore 18.00 protagonista Mario Calabresi, giornalista e scrittore italiano attualmente impegnato nel progetto Altre Storie.

L’iniziativa è gratuita e tutti i partecipanti avranno inoltre la possibilità di usufruire di uno sconto del 15% su acquisti alle Vecchie Segherie Mastrototaro Mondadori Bookstore – in libreria o con spedizione in tutta Italia attraverso ordine via telefono, email e social – da spendere dal 1 al 31 gennaio 2021. Per ulteriori informazioni 080.8091021 – info@vecchiesegherie.it. Consigli d’autore è ideato e organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostegno di Mastrototaro Food in collaborazione con SistemaGaribaldi.