Franco Cardini presenta “I confini della storia” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

La storia come specchio del passato e del presente: oggi, 21 gennaio alle 19:00, le Vecchie Segherie Mastrototaro accoglieranno Franco Cardini, storico medievista di fama internazionale, che presenterà il suo ultimo libro “I confini della storia” (Editori Laterza).

Il terzo incontro del mese, organizzato in collaborazione con la sezione ANPI di Bisceglie, sarà introdotto da Giuseppe Laterza e moderato da Sergio Valzania.

Nel volume Cardini esplora le tante dimensioni della storia: dalla crisi del mondo medievale all’ingresso in una modernità senza limiti, passando per gli intrecci tra Oriente e Occidente e le tensioni tra fede e ricerca della verità. Con uno sguardo critico e approfondito, l’autore rimette in discussione convinzioni consolidate, aprendo nuove prospettive sulla complessità del passato e sulle sfide del presente.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico.