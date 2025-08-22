Francesco De Gregori in concerto a Bisceglie celebra i 50 anni di “Rimmel”

Martedì 26 agosto, all’Arena del Mare di Bisceglie, all’interno del Dolmen Summer Fest, rassegna organizzata da Gs 23 Eventi, si terrà una tappa del tour live di Francesco De Gregori “Rimmel 2025”, dedicato al 50esimo anniversario dell’omonimo album pubblicato nel 1975 e considerato una pietra miliare della canzone d’autore italiana.

“Siamo orgogliosi di portare in Puglia questo concerto speciale – ha dichiarato Lele Sgherza, direttore artistico del Dolmen Summer Fest e amministratore di Gs 23 Eventi -. La nostra rassegna nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere il turismo. Per questa occasione abbiamo scelto di lasciare la consueta cornice della Svevarena e spostarci nel cuore della città, dove saremo pronti ad accogliere il pubblico che arriverà a Bisceglie per vivere insieme un’esperienza indimenticabile”.

Durante questo particolare evento, il cantautore romano proporrà un viaggio musicale tra i suoi brani più amati, tra cui “Buonanotte fiorellino”, “La leva calcistica del ’68” e “Rimmel”, in un’atmosfera intima e coinvolgente, pensata come un vero e proprio incontro con il pubblico in una location suggestiva che si affaccia sul mare Adriatico. Non mancheranno gemme meno conosciute del suo vasto repertorio, in modo da regalare un’esperienza che unisce nostalgia e riscoperta.

“Le canzoni rimarranno molto fedeli alle versioni originali – ha affermato Francesco De Gregori -. Sarà un una cosa abbastanza strana per me, perché di solito ho sempre approfittato dello spazio live per poter giocare un po’ le mie canzoni, cambiarle, ma qui invece per rispetto a questo bel disco che stiamo per celebrare dopo 50 anni, le farò molto vicine a com’erano”.

Protagonista del docufilm “Nevergreen”, che verrà presentato in anteprima alla 82^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Fuori Concorso – Speciale Cinema & Musica, Francesco De Gregori è considerato uno dei cantautori più influenti della musica italiana. Cresciuto in un ambiente intellettuale, si è avvicinato alla musica folk e alla canzone d’autore negli anni ’70, esordendo con l’album “Theorius Campus” insieme ad Antonello Venditti. Il successo è arrivato poi con “Alice non lo sa” (1973), che ha segnato l’inizio di una carriera ricca di poesia, impegno civile e raffinatezza stilistica, e con “Rimmel” (1975), uno dei dischi più venduti di quel decennio. Chiamato il “Principe” per l’eleganza dei suoi testi, De Gregori ha saputo fondere influenze letterarie e musicali, da Bob Dylan alla tradizione italiana. Alcuni dei suoi brani sono diventati veri e propri classici, capaci di raccontare l’Italia con sguardo critico e malinconico. Nel corso del suo percorso ha collaborato con artisti come Lucio Dalla, con cui ha inciso il celebre “Banana Republic” (1979), e ha contribuito a reinventarsi, mantenendo intatta la sua autenticità.

Questo appuntamento del Dolmen Summer Fest, in programma eccezionalmente all’arena del Mare, non è solo un tributo ad un album storico ma un’occasione per celebrare la poesia e la profondità della musica di De Gregori, che ancora oggi continua a parlare a generazioni diverse con la stessa intensità di cinquant’anni fa.

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e attraverso i rivenditori autorizzati.