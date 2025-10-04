Francesco Carofiglio presenta “Tutto il mio folle amore” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Questa sera, alle ore 19:00, Francesco Carofiglio presenta il suo nuovo romanzo “Tutto il mio folle amore” (Garzanti) presso le Vecchie Segherie Mastrototaro. L’iniziativa, organizzata dal Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie, sarà moderata da Maria Bisceglie.

Nel libro l’autore riporta i lettori all’estate del 1943, quando un gruppo di studenti baresi festeggia la caduta del fascismo. Quella che appare come una serata di liberazione si trasforma in tragedia, segnando l’inizio di un racconto intenso che segue le vicende di Alessandro Latorre e del suo “cugino gemello” Italo Acquaviva, diversi ma inseparabili, protagonisti di un’Italia che cambia.

Tra le strade baresi e le frequenze di Radio Bari — passata da strumento del regime a voce della Resistenza — prende forma una storia che unisce amicizia, coraggio e speranza. Con uno stile limpido ed evocativo, Carofiglio tratteggia una generazione ferita dalla guerra ma ancora capace di credere nella forza della parola e della musica come strumenti di libertà. (Fonte foto: ufficio stampa Vecchie Segherie Mastrototaro)