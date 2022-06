Francesca Fiore e Sarah Malnerich alle Vecchie Segherie Mastrototaro con la loro guida

Questa sera, 20 giugno alle ore 20, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano la presentazione di “Non farcela come stile di vita”, una guida per diversamente performanti di Francesca Fiore e Sarah Malnerich da @mammedimerda, dialoga con le autrici Giorgia Antonelli (ingresso libero).

“Noi diversamente performanti esistiamo davvero – si legge nella descrizione – non solo nei giudizi delle nostre madri e nella nostra psiche. Noi, che non ci collochiamo né qui né lì, o meglio, a volte qui, a volte lì, tiriamo avanti per la nostra strada con una sola costante: ci sentiamo sempre come se stessimo perdendo qualcosa, in colpa, in difetto.

Sarah Malnerich con Francesca Fiore ha dato vita nel 2016 a Mammadimerda, un blog dissacrante, ironico, disturbante e femminista. Il loro progetto è il riscatto della donna imperfetta o inadeguata, la rivincita sulla Mammabene. Hanno utilizzato questo mezzo come collettore delle istanze delle donne, portando avanti campagne per il riconoscimento di misure a sostegno delle madri. Nel 2022 esce il libro Non farcela come stile di vita. Una guida per diversamente performanti (Feltrinelli).