Francesca Farcinella al Prendi Luna book & more presenta il suo primo romanzo

Il caffè letterario Prendi Luna book & more ospita Francesca Francinella che oggi, venerdì 6 settembre alle ore 20, presenta al pubblico il suo primo romanzo: “Grumo di donna” edito da Maurizio Vetri Editore. Modera lo psicologo Maurizio Palmiotti.

Attraverso un dialogo appassionato con i propri figli, la protagonista del romanzo tenta di restituire i motivi di un’inquietudine innata e lacerante, ripercorrendo i momenti salienti della propria esistenza: il suo matrimonio, la nascita dei suoi figli, il divorzio, l’amore. Il grumo, emblema del dolore incapace di sciogliersi, assurge a banco di prova della libertà dell’uomo che sceglie di rifiutarlo. La riflessione travalica il livello psicologico approdando nella filosofia.

“Grumo di donna” è il romanzo d’esordio di Francesca Francinella, segnalto al concorso internazionale Città di Sarzana 2023. L’autrice nasce a Recanati nel 1972, si laurea con lode in Filosofia all’Università di Macerata – con una tesi su Groddeck, visionario antesignano della Psicosomatica. Successivamente consegue un master in counseling and coaching skills presso l’Università di Urbino e si diploma in Filosofa pratica alla scuola Biennale Parresia. Attualmente esercita in qualità di consulente filosofica.