“Forbidden Colours”, Rie Matsushita e Nando Di Modugno in concerto a Palazzo Vives

Continua la programmazione della stagione 2021/2022 di ArteVives, rassegna culturale organizzata dall’omonima associazione presieduta da Andrea Zecchillo e Veronica Sinigaglia. Alle 19.30 di domani, sabato 18 dicembre, il cinquecentesco Palazzo Vives-Frisari aprirà i battenti per ospitare il concerto “Forbidden Colours“, portato in cena dalla pianista Rie Matsushita e dal chitarrista Nando Di Modugno.

L’ensemble di “Forbidden Colours” mette insieme due dei più raffinati artisti del panorama musicale locale e internazionale. Rie Matsushita – giapponese di nascita, ma pugliese d’adozione – ha insegnato pianoforte jazz a Tokyo fino al 2017 e può vantare importanti collaborazioni con artisti del calibro di Ares Tavolazzi e Pietro Borri. Nando Di Modugno, dopo la formazione nella scuola di Andrés Segovia, ha perfezionato la sua formazione a Siena e a Basilea; tra le sue collaborazioni si ricordano quelle con il regista teatrale Arnoldo Foà e con il compositore Nicola Piovani.

«Attraverso l’ascolto delle rispettive produzioni discografiche», si legge nella nota di presentazione dell’evento, «la celebre pianista giapponese ed il virtuoso chitarrista pugliese hanno scoperto un’affinità ed un comune approccio alla musica che li ha indotti a sperimentare un’apprezzata alchimia sul palco nel segno del jazz d’autore. Il repertorio, composto da brani originali e di altri compositori come Sakamoto, Jobim e Piazzolla, costituirà la tela perfetta per rappresentare paesaggi e storie immaginarie nonché per esprimere – tramite la “tavolozza” della melodia e dell’armonia – le sfumature di colore degli stati d’animo e delle emozioni.»

Si potrà assistere a “Forbidden Colours” previo l’acquisto del biglietto d’ingresso, del costo di 10 euro (5 per i ragazzi al di sotto dei 15 anni). Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare l’associazione via Whatsapp ai numeri 349 545 2270 o 342 350 4503, oppure inviando una mail all’indirizzo artevives.info@gmail.com.