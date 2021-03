Fondazione Biagio Abbate: successo per le selezioni dell’Orchestra Giovanile

La Fondazione Musicale Biagio Abbate, in collaborazione con il Teatro Politeama Italia di Bisceglie, ha dato il via, a partire dal 12 gennaio, alle selezioni per l’Orchestra Giovanile della BAT per il triennio 2021/2024.

Le domande di ammissione, dedicate a giovani musicisti di età compresa tra i 16 e i 30 anni, sono state riservate agli strumenti d’orchestra tra cui violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, tuba, arpa, timpani, percussioni, pianoforte. Il termine ultimo per l’inoltro delle richieste, è stato fissato al giorno 15 febbraio.

Si è contata una grande partecipazione di musicisti, provenienti anche da diverse zone d’Italia: oltre ben 100 domande per circa 50 posti disponibili sono pervenute alla Fondazione, dimostrando come la città di Bisceglie possa porre le basi per la creazione di una nuova generazione musicale di artisti a livello nazionale.

La Commissione Artistica, presieduta dal maestro Carmine Scarpati e composta dai maestri Clelia Sguera, Claudia Lops, Paolino Addesso e Benedetto Grillo, ha accolto ed analizzato i numerosi video inviati da ciascun giovane artista. È stato stilato, inoltre, in questi giorni, l’elenco definitivo degli ammessi: i nominativi saranno resi noti mediante comunicazione individuale a ciascun candidato idoneo. Per maggiori informazioni visitare il sito: www.fondazioneabbate.com.