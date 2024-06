“Fitopolis”, sulla scalinata dei lettori spazio alla lectio magistralis di Stefano Mancuso

Oggi, sabato 22 giugno, alle 20:30, per prepararsi alla nuova edizione del Festival 42 gradi – Idee sostenibili di Segherie Mastrototaro, spazio alla lectio magistralis di Stefano Mancuso che in “Fitopolis” esplora le possibilità della città del futuro, in cui il rapporto con piante e animali diventi paradigma di crescita e anche sopravvivenza.

Le città del futuro, siano esse costruite ex novo o rinnovate, devono trasformarsi in fitopolis, luoghi in cui il rapporto fra piante e animali si riavvicini al rapporto armonico che troviamo in natura. Non c’è nulla che abbia una maggiore importanza di questo per il futuro dell’umanità. Questo e tanto altro si racconta nel nuovo libro del botanico e saggista calabrese.

La rassegna “Stregherie” si chiuderà in grande domenica 23 con il consueto e attesissimo appuntamento con gli autori e le autrici del Premio Strega 2024. I sei finalisti incontrano il pubblico di Bisceglie, per una serata evento che vedrà la conduzione di Alessandra Tedesco e le letture di Iaia Forte.