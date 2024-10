Filippo Maria Nimbi alle Vecchie Segherie Mastrototaro per parlare del “Sex positive” / VIDEO

“Sex positive. La rivoluzione gentile che sta cambiando la sessualità”. È questo il titolo del nuovo libro di Filippo Maria Nimbi, pubblicato nella collana FiliRossi curata da Laterza. Lo psicologo clinico, psico-sessuologo, docente e ricercatore all’Università la Sapienza di Roma, nonché volto televisivo grazie al programma SEX su Rai3, è stato ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro per una delle poche presentazioni in Puglia del suo volume, moderata per l’occasione da Michele Massimo Laforgia. Un’occasione per riflettere e provare a cambiare il proprio modo di vedere la sessualità e il proprio modo di parlarne.

L’incontro alle Vecchie Segherie Mastrototaro è stato un’anteprima del festival “S3XPLAIN – La sessualità spiegata semplicemente”, un progetto fondato sui princìpi del Sex positive movement, un movimento che celebra la diversità nelle espressioni sessuali senza più stigma, tabù e sensi di colpa. Una piccola, grande rivoluzione che mette al centro autodeterminazione e consenso. Un progetto giunto alla sua seconda edizione riscontrando un ottimo successo di pubblico, desideroso di approfondire in maniera libera i temi legati alla sessualità, privando gli stessi di quell’alone di negatività da cui sono avvolti.

Nimbi, con il suo libro, accompagna il lettore senza pregiudizi tra identità fluide, relazioni monogame e non, fantasie più diffuse, cybersex e altro ancora, per scrollarci di dosso stereotipi e preconcetti che ci portiamo appresso. E per riscoprire una sessualità nuova, naturale e piacevole. Una parte imprescindibile dell’esperienza umana.

Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.