Fidapa, Maria Rita Gentile è la nuova presidente della sezione di Bisceglie / FOTO

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie hanno ospitato la Cerimonia di Passaggio delle Consegne della Sezione di Bisceglie della Fidapa tra la Past Presidente Giulia Galantino e la neo eletta Presidente Maria Rita Gentile, alla presenza della neo eletta Presidente del distretto Sud Est Elisabetta Grande.

Presenti anche le Assessore Roberta Rigante ed Emilia Tota, il Consigliere Regionale Francesco La Notte, la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie Lia Storelli.

Nutritissima la partecipazione all’evento delle socie Fidapa, che con la loro presenza hanno voluto condividere con l’orgoglio dell’appartenenza questo significativo momento associativo.

Dopo i saluti istituzionali si è discusso di “Rispetto negato: tra realtà e linguaggio” con Lella Ruccia, Consigliera Regionale di Parità e Luciano Lopopolo, componente della Segreteria Nazionale di Arcigay.

La Presidente uscente e le componenti del Comitato di Presidenza hanno, poi, presentato un report dei numerosi progetti promossi e realizzati nel biennio 2021-2023. La neo eletta Presidente, dopo aver dato lettura del Tema Nazionale “La cultura del rispetto, delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore” e di quello Internazionale “Nuove azioni attraverso la cooperazione” per il biennio 2023-2025, ha presentato il nuovo comitato di presidenza composto da Francesca Cristallo (Vice Presidente), Nunzia Verde (Segretaria), Giorgia Preziosa (Tesoriera) e Giulia Galantino (Past Presidente); il nuovo Consiglio di Sezione composto da Maria Rosaria Basile, Maria Dell’Olio, Raffaella Di Lena, Angela Di Liddo, Carmela Facchini, Sonia Storelli e Maria Anna De Ceglia (Rappresentante Young), e il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti composto da Giuseppina Pedone, Angela Lacedonia e Vittoria Lopopolo.

La Presidente, in conclusione di serata, si è impegnata a lasciare un segno tangibile per le donne biscegliesi. La serata si è conclusa con un brindisi e con una degustazione di sospiri biscegliesi.