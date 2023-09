Festival nazionale Bande da giro, anche Bisceglie presente alla terza edizione / PROGRAMMA

Al via la terza edizione del Festival nazionale delle Bande da giro. Di seguito pubblichiamo il programma dell’evento ideato dall’Associazione di Categoria Nazionale Bande da Giro.

Venerdì 29 settembre – h 18.00 – Aula consiliare di Palazzo Giovene – Molfetta

“Bande musicali: quale futuro con la legge regionale” è il tema del convegno che venerdì prossimo alle 18 nell’aula consiliare del Comune di Molfetta (Bari) aprirà la terza edizione del festival nazionale delle bande da giro che si terrà fino al prossimo 7 dicembre. L’incontro intende discutere delle prospettive offerte dalla legge sulla salvaguardia delle bande e del loro patrimonio artistico. Interverranno Bendetto Grillo, presidente associazione nazionale bande da giro, Aldo Patruno, direttore generale dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Beniamino Marcone, assessore Cultura Comune di Corato (BA) – Pasquale Chieco, sindaco di Ruvo di Puglia (BA) – Tommaso Minervini, sindaco di Molfetta (BA) – Robert Amato, presidente Consiglio comunale di Molfetta (BA), Giacomo Rossiello, assessore alla Cultura Comune di Molfetta (BA) – Angelo Schirinzi, direttore artistico festival “Bandalarga” di Conversano (BA) – Aldo Caputo, direttore artistico festival “A Tubo” di Corato (BA) – Gaetano Armenio, associazione “Puglia Autentica” e Daniele Di Fronzo, associazione “Tipica Puglia”. In contemporanea al convegno sono previste in piazza Municipio le esibizioni itineranti per le strade della città a cura delle associazioni bandistiche di Aquara (Salerno), Boleto (Matera) e Molfetta.

Sabato 30 settembre – h 19.30 – Piazza Municipio – Molfetta

“Una via per la pace” – Direttore: M° Stefano Iannilli

Presenta Marilena Farinola

Serata dedicata alle bande musicali militari con la prima volta, in Puglia, della banda della Gendarmeria Vaticana. Questa formazione bandistica estera, composta da circa cento elementi, è impiegata quasi esclusivamente in cerimonie ufficiali di Stato alla presenza del Santo Padre.

Domenica 1 ottobre – h 19.30 – Piazza Municipio – Molfetta

“Le bande e il cinema” – Direttore: M° Benedetto Grillo

A cura dello storico premiato gran concerto bandistico città di Bisceglie

Presenta Luisa Moscato