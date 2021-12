Festival Mediterraneo, stasera in scena lo spettacolo Eracle

Anche oggi doppio appuntamento per Mediterraneo, festival d’autunno in programma a Bisceglie sino al 12 dicembre. Alle ore 19 alle Vecchie Segherie Mastrototaro Maurizio Fiorino e Giuseppe Losapio dialogano sul Senso dei Luoghi.

Un giovane scopre la scrittura allontanandosi dalla propria terra e da quella prospettiva trova le parole della sua narrazione. Qui incontra un maestro, un antropologo che, per quanto figlio di migrazioni, è nel restare che ha trovato il senso del proprio racconto. Maurizio Fiorino è nato a Crotone nel 1984. Dopo un’infanzia turbolenta in Calabria si è trasferito prima a Bologna, poi a New York dove ha esposto in diverse gallerie e frequentato gli ambienti artistici per quasi un de­cennio. Adesso pubblica con la casa editrice e/o e scrive di cultura su diverse testate nazionali. Giuseppe Losapio, nato a Bisceglie è docente in Storia e Materie linguistiche e letterarie presso l’ISIS Sacile-Brugnera. È autore di diversi saggi storici e sulla didattica tra cui Modelli di sviluppo urbano in Italia meridionale

Alle ore 21, sempre alle Vecchie Segherie Mastrototaro, in scena lo spettacolo Eracle, l’invisibile della compagnia Teatro dei Borgia con Christian di Domenico, parole Fabrizio Sinisi, spazio scenico Elena Cotugno progetto e regia Giampiero Borgia.Liberamente ispirato al mito greco di Eracle, il forte per eccellenza, lo spettacolo narra di un uomo come tanti, buon padre di famiglia, marito felice, la cui vita inciampa in un evento imprevisto e si sgretola.