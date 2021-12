Festival Mediterraneo: in scena Medea per strada del teatro dei Borgia

Questa sera doppio appuntamento alle ore 19 e alle ore 21 con partenza dalle Vecchie Segherie Mastrototaro, il festival d’autunno Mediterraneo presenta lo spettacolo Medea per Strada della compagnia Teatro dei Borgia di Elena Cotugno e Fabrizio Sinisi con Elena Cotugno, ideazione e regia di Gianpiero Borgia.

L’opportunità d’incrociare la storia di una donna semplice, bella, disarmata che, partita dal proprio paese con un sogno, ripercorre l’incubo che si è trovata a vivere. Del grande tema delle migrazioni, si mette a fuoco il fenomeno che riguarda quelle “sconosciute”. Donne partite alla ricerca di una vita migliore che si sono ritrovate schiave nel racket della prostituzione.

Il testo, cui sono approdati Fabrizio Sinisi ed Elena Cotugno, rivela allo spettatore la “tragedia dello straniero” con la forza del mito greco. Elena Cotugno recentemente è stata premiata come “Miglior attrice emergente” per la sua interpretazione di “Medea per strada”.

Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria informazioni 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com