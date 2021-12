Festival Mediterraneo: Castrignanò in concerto con la partecipazione di Enzo Avitabile

Questa sera, 10 dicembre, il festival d’autunno Mediterraneo, in programma a Bisceglie sino al 12 dicembre, ospita due appuntamenti.

Alle ore 19.00 alle Vecchie Segherie Mastrototaro Michela Marzano (in foto a destra), accompagnata dal giornalista Gaetano Prisciantelli, presenta il libro Stirpe e Vergogna (ingresso libero, informazioni 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com).

Il pre/testo è dato dal suo ultimo libro, Stirpe e vergogna, dove intreccia il passato famigliare alle pagine più controverse della storia del nostro Paese. Perché “mediterraneo” è anche l’approccio interiore che disegna il percorso di una donna, includendo dubbi e riflessioni, il rapporto complicato con la maternità, il legame tra sangue, eredità, memoria e quel passato fascista con cui l’Italia non ha mai fatto davvero i conti.

Alle ore 21 al Teatro Politeama Antonio Castrignanò presenta in concerto Babilonia con la partecipazione straordinaria di Enzo Avitabile.

Castrignanò, musicista, compositore e autore salentino, dal 2003 è la voce e il tamburo della ‘notte della taranta’, ha suonato e collaborato con molti artisti della scena musicale italiana e internazionale, esibendosi su palchi e festival di grande prestigio, nazionale ed internazionale, diventando negli anni artista di riferimento e volto noto della riscoperta tradizione musicale del Salento. Se l’incontro si è materializzato nel singolo Masseria Boncuri, il desiderio di incrociare la straordinaria esperienza di Enzo Avitabile, trova in questo appuntamento un’opportunità che il pubblico potrà condividere in un concerto che sarà difficile seguire seduti in platea.

Ingresso a pagamento, informazioni 371 1189956 e sistemagaribaldi@gmail.com