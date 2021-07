Festival di serie B: “L’Edera” protagonista del secondo appuntamento

Si terrà stasera, a partire dalle ore 21, al Giardino Botanico Veneziani, il secondo appuntamento del “Festival di serie B”, organizzato dall’associazione biscegliese Muvt in collaborazione con l’associazione culturale tranese Indie Club.

Protagonista dell’evento sarà L’Edera, nome d’arte di Alberto Manco, cantautore classe ’95, originario della provincia di Lecce. Nel 2016 pubblica, in maniera totalmente indipendente, un EP di cinque brani, dal titolo “Rampicante” e nel 2018 partecipa alla 30esima edizione del Rockcontest di Controradio, aggiudicandosi il premio Fondo Sociale Europeo con il brano “Zattera”. Il suo tour estivo, “LASER”, prende il nome dal suo ultimo singolo, uscito lo scorso 14 luglio.

Durante la serata, presso uno stand allestito all’interno del giardino, sarà inoltre possibile firmare per la campagna lanciata da Marco Cappato, membro di spicco dell’associazione Luca Coscioni, dal nome “Eutanasia legale – Liberi fino alla fine”, per dare un impulso affinché si cominci a discutere di eutanasia in Parlamento. La campagna ha da poco superato le 250.000 firme e dunque ora più che mai è necessario non fare marcia indietro nella corsa per il raggiungimento del numero necessario di 500.000 adesioni. Ricordiamo inoltre la possibilità di firmare anche presso l’ufficio anagrafe della propria città.

L’evento di stasera servirà a sostenere il polmone verde della nostra città e a regalare un Sea Bin al porto turistico di Bisceglie. L’appuntamento musicale si svolgerà nel rispetto delle norme antiCovid-19.