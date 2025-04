Festival di Pasqua, tutto pronto per il terzo appuntamento della rassegna musicale

Prosegue con grande partecipazione il “Festival di Pasqua”, rassegna musicale organizzata dall’Associazione “I Fiati” con il sostegno del Ministero della Cultura ed il patrocinio del Comune di Bisceglie, che sta coinvolgendo la cittadinanza in un percorso sonoro tra fede, tradizione e arte.

Il terzo appuntamento in programma si terrà domenica 13 aprile alle ore 11 in Piazza Margherita, con il tradizionale “Concerto delle Palme”, affidato all’interpretazione del Gran Concerto Bandistico “Città di Bisceglie”, una delle formazioni più rappresentative della scena musicale pugliese.

Sotto la direzione del Maestro Benedetto Grillo, la storica banda proporrà un repertorio interamente dedicato alla musica della Passione, con brani per banda firmati da compositori contemporanei e opere della tradizione popolare locale, capaci di evocare la drammaticità e la solennità del tempo pasquale.

“Questo concerto – dichiara il Maestro Benedetto Grillo – vuole essere un momento di raccoglimento collettivo, un vero e proprio atto di preghiera attraverso la musica, che parla al cuore e unisce la comunità in una dimensione spirituale profonda.” Il concerto rappresenta non solo un momento artistico di altissimo livello, ma anche una festa di popolo, un’occasione per ritrovarsi nel centro della città e condividere l’emozione di un linguaggio universale come quello musicale.

“Con il Concerto delle Palme riportiamo la musica nei luoghi della vita quotidiana – afferma il presidente dell’Associazione I Fiati – crediamo fortemente nel valore della banda come strumento di coesione sociale, capace di parlare a tutti, senza barriere.”