Festival d’Autunno Mediterraneo presenta il concerto della Bandadriatica davanti al falò

Il festival d’autunno Mediterraneo propone quest’oggi, martedì 7 dicembre, alle 20:00, davanti al Falò della Chiesa di san Pietro, il gruppo Bandadritica che presenta il concerto Odissea Mediterranea (ingresso libero, informazioni 3711189956 e sistemagaribaldi@gmail.com).

Le tradizioni pugliesi, con la travolgente Bandadriatica, assumono una nuova risonanza accogliendo gli echi delle musiche adriatiche, dialogando con l’Albania, la Macedonia, la Croazia, con le fanfare Serbe e il Nord Africa e spingendosi fino al Mediterraneo più orientale. Sul palco Claudio Prima, organetto, voce; Emanuele Coluccia sax; Andrea Perrone tromba; Vincenzo Grasso clarinetto; Gaetano Carrozzo trombone;Morris Pellizzari chitarre; Giuseppe Spedicato basso; Ovidio Venturoso batteria.

Mediterraneo è un progetto concepito e diretto da Carlo Bruni per nome e per conto dell’associazione di bonifica culturale Linea d’Onda nel quadro delle attività di sistemaGaribaldi, è un progetto riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo Progetti speciali 2021. Il programma completo è disponibile sul sito web sistemagaribaldi.it per informazioni e botteghino 3711189956 e sistemagaribaldi@gmail.com