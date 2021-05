Festeggiamenti San Nicola, nello spettacolo anche il danzatore biscegliese Roberto Vitelli / FOTO

Parte oggi, venerdì 7 maggio, in largo Abate Elia, la celebrazione della traslazione delle reliquie di San Nicola con l’adattamento della commedia “Nicolaus: e venne dal mare” di Vito Maurogiovanni a cura del regista Nicola Valenzano.

A far parte della rappresentazione artistico-religiosa anche un biscegliese: si tratta del ballerino di danza aerea Roberto Vitelli cui sono affidate, assieme ad Antonella Lippolis, le coreografie aeree dell’evento che potrà essere seguito in tv su Telenorba dalle 21:20 o via social sui canali dedicati.

Coordinamento coreografie curato da Enrico Romita.

Attraverso la rievocazione dei momenti salienti della leggenda, si assisterà sia alla messa in scena di due dei miracoli più noti del Santo, sia a un racconto più ‘leggero’ riportato dalla tradizione popolare.

Oltre agli attori della compagnia Badatea e ai danzatori, ci saranno anche Renato Ciardo, Tiziana Schiavarelli, Annamaria Vivacqua, la cantante Carla Bavaro e il fondatore dei Radicanto Giuseppe De Trizio. Lo spettacolo si concluderà con la consueta consegna del quadro di San Nicola nelle mani del priore della Basilica, padre Giovanni Distante, e del sindaco Antonio Decaro.

Su un palco di 300 mq si alterneranno 40 tra attori, danzatori e figuranti in sei quadri intervallati da musiche e coreografie. A fare da contrappunto musicale alla narrazione 22 orchestrali del Collegium Musicum diretti dal Maestro Rino Marrone. Le coreografie di tutti i momenti di danza sono a cura di Ernesto Valenzano, con l’eccezione del numero di danza aerea affidato a Enrico Romita. Tutti i costumi utilizzati nello spettacolo, tranne quelli indossati dagli 11 protagonisti, che sono del costumista Luigi Spezzacatene, appartengono a Sitara Teatro. L’organizzazione e la gestione dell’evento sono del Gruppo IdeAzione s.r.l. di Christian Calabrese, mentre la produzione esecutiva è affidata a Vito Caggianelli per la Ismaele Film. L’evento televisivo porta la firma, per la regia teatrale di Nicola Valenzano, per la regia televisiva di Vito Capuano, per la parte autorale di Giorgio Gambino e Giovanni Trevisan, e sarà presentato da Mery De Gennaro.

Al danzatore biscegliese giungono i complimenti e l’in bocca al lupo della redazione di Bisceglie24 per questo nuovo traguardo professionale e artistico.