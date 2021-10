“Festa della Scuola”, borsa di studio e attestati di merito per gli studenti dell’IISS Cosmai

Una serata speciale dove le eccellenze del domani sono state protagoniste della “Festa della scuola”, patrocinata dal Rotary Club di Bisceglie e tenutasi lo scorso 2 ottobre, all’Hotel Salsello, durante la quale sono stati premiati i diplomati dell’anno scolastico 2020/21, appartenenti ai tre Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della città, che hanno ottenuto una votazione di 100/100 e 100/100 e lode.

Alla serata hanno preso parte Massimo Cassanelli, presidente del Rotary Club Bisceglie, il Sindaco Angelantonio Angarano, rappresentanti delle Istituzioni scolastiche e principali esponenti del Rotary Club, oltre alle famiglie degli studenti premiati.

Di rilievo l’intervento della dott.ssa Lucia Silvestris, illustre concittadina attualmente prima ricercatrice della sezione INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) di Bari, nonché ricercatrice al CERN di Ginevra, che, tra i tanti riconoscimenti e menzioni, può vantare di aver contribuito alla scoperta del bosone di Higgs. La scienziata ha enfatizzato l’importanza delle competenze trasversali (“soft skills”) nei giovani che si affacciano al mondo del lavoro, puntando su leadership, spirito di squadra, comprensione, capacità organizzative e comunicative, ma soprattutto sulla forza e la determinazione di credere nei propri obiettivi.

Per l’I.I.S.S. “Cosmai” è stato premiato con una borsa di studio Francesco Di Benedetto, diplomato con lode dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.

Durante la serata sono stati inoltre insigniti con attestati di merito agli studi i diplomati con votazione 100/100. Per l’I.I.S.S. “Cosmai” sono stati premiati Lucrezia Altomare (indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale), Cristian Brindicci (indirizzo odontotecnico), Giuseppe Lamanuzzi (indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale), Savino Lettini (indirizzo odontotecnico), Davide Lopopolo (indirizzo manutenzione e assistenza tecnica), Yurkilinda Montey Hernandez (indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale – corso di istruzione per gli adulti), Marilù Porcelli (indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale), Martina Porcelli (indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale), Francesco Pio Simone (indirizzo manutenzione e assistenza tecnica), Sara Maria Tedone (indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale) e Marianunziana Zagaria (indirizzo odontotecnico).