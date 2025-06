Federico Peloso presenta “Nel mezzo” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Un romanzo sulla crisi, sulla rinascita e sul coraggio di lasciarsi alle spalle tutto ciò che frena. Stasera 26 giugno, alle ore 19:30, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano Federico Peloso con il suo romanzo “Nel mezzo” (Bookabook), un intenso viaggio letterario e introspettivo che racconta il momento in cui si è costretti a scegliere se restare immobili o ricominciare da sé stessi. La serata sarà moderata da Viviana Peloso.

Il protagonista della vicenda è Enrico, un giovane avvocato bloccato in una vita che non gli somiglia. Intrappolato in un’esistenza fatta di convenzioni, aspettative familiari e scelte forzate, si trova a fare i conti con un senso di insoddisfazione che cresce, una tristezza latente che sembra non volerlo abbandonare.

Soffocato dalla mentalità della provincia e dal peso dei sogni infranti, Enrico affronta la crisi con lo sguardo di chi non ha più nulla da perdere. Sarà l’isolamento, il confronto con il passato e l’inizio di un nuovo cammino a suggerirgli che il cambiamento non consiste tanto nel trovare una nuova meta, quanto nel trovare il coraggio di lasciare il porto.

Con una scrittura coinvolgente e autentica, Federico Peloso guida il lettore nei luoghi oscuri dell’anima, tra fallimenti e piccoli traguardi, mostrando che ogni cambiamento è fatto di cicatrici ma anche di nuove partenze. “Nel mezzo” è un romanzo che parla a chiunque si sia sentito perso.

Un testo che riflette sulla fragilità contemporanea e sulla necessità di riappropriarsi della propria narrazione, anche quando tutto sembra ostacolare la libertà di essere.