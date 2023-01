Federico Lotito a Bisceglie per presentare il suo ultimo libro

Venerdì 27 gennaio alle ore 19, la libreria Prendi Luna book & more, in collaborazione con La città possibile, ospita Federico Lotito che presenterà al pubblico il suo ultimo libro: “La punteggiatura non è il mio forte” (SECOP Edizioni, 2022) in compagnia di Stefania D’Addato.

Il carnevale, un foglio in una bottiglia, un matrimonio misto, un treno inaccessibile, il Tai Chi, un transessuale, una sposa, la memoria perduta, una sbronza, una mattanza, un incidente, due amici che si incontrano, una stanza misteriosa, un biliardo, un uomo che cammina, una gatta gelosa, un armadio, un autobus: i diciotto racconti scritti da Federico Lotito sono dedicati al rapporto biunivoco fra la vita e la letteratura.

Federico Lotito è nato a Corato. Nel 2015 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, “Gocce d’anima” (SECOP Edizioni). Nel 2016 è stato ospite della XLVII Edizione del Festival Internazionale di Poesia “Smederevo’s poet autumn” in Serbia, e alcuni suoi componimenti sono state tradotti dal poeta Dragan Mraovic. Lotito collabora con Lo Stradone di Corato con articoli e recensioni. È autore del testo teatrale “Don’t try – il mio Hank”, pièce ispirata alla vita di Charles Bukowski. Nel 2018 ha pubblicato una seconda silloge poetica intitolata “È passato un silenzio” (SECOP Edizioni).

Ingresso libero con o senza prenotazione telefonica (080 809 2484), seguirà aperitivo.