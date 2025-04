Federica Luna Vincenti fa tappa al Politeama Italia con lo spettacolo “Sissi l’imperatrice”

Federica Luna Vincenti fa tappa a Bisceglie con lo spettacolo “Sissi l’imperatrice”, sulla tormentata e anticonformista vita dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria, regina di bellezza e simbolo dell’indipendenza femminile. Una rivisitazione teatrale scritta e diretta da Roberto Cavosi.

Il suo tour nel tacco d’Italia arriverà al Politeama Italia, stasera alle ore 21.00, nell’ambito della stagione teatrale organizzata dal Comune di Bisceglie con Puglia Culture.

Il testo si snoda in vari quadri, ognuno dei quali prende in esame alcuni aspetti del carattere e del pensiero dell’Imperatrice: dalla filosofia al sesso, dalla politica all’arte. Il ritratto generale che man mano si compone mette in luce una donna tanto anticonformista quanto profondamente frustrata dalla rigidità e spietatezza della Corte Viennese, ma anche la grande poesia e la voglia di libertà di una creatura che si riteneva eternamente “chiusa in gabbia”. Anoressica, in eterno lutto per le morti assurde di due dei suoi figli, sviluppa una sensibilità dolente e rabbiosa al tempo stesso ma tutt’altro che astratta, rivolta infatti anche verso le più delicate questioni sociali: dalle sofferenze delle minoranze etniche, ai soprusi subiti dal proletariato.

Antimperialista e disgustata dalle atrocità delle guerre che divampano intorno a lei, Sissi si dedica maniacalmente alla cura del suo corpo, della sua acconciatura, alla scelta delle scarpe, una barriera contro il senso di morte che aleggia intorno a lei. Profeta dell’imminente crollo dell’Impero Asburgico, Sissi ci mostra quel mondo come paradigma del nostro mondo, di un presente in cui le piaghe della sopraffazione, del razzismo e della guerra sono più virulente che mai. Sissi l’Imperatrice è un testo dove alte si fanno le “grida” della sfortunata Sissi, imperatrice suo malgrado ma donna irripetibile, la cui sensibilità ferita parla a tutti noi, alle nostre ferite.