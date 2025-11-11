Feava, la band della biscegliese Nicole Mastronardi pubblica un nuovo singolo

La cantante Nicole Mastronardi, originaria di Bisceglie, è la voce della band Feava, che ha appena pubblicato il nuovo singolo “A Luci Spente” — disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano è stato selezionato da Spotify nelle playlist ufficiali “New Music Friday Italia”, “Rock Italia” e “Novità Indie Italiano”, un riconoscimento significativo per una band emergente della scena neo pop italiana.

“Si tratta di un brano intimo e ambientale, che racconta un momento in cui due persone ritrovano l’intimità dopo notti di discussioni, illusioni e parole sospese. È una canzone fragile e sensuale, che vive nell’equilibrio tra dolcezza e malinconia, un invito a lasciarsi andare, a riscoprirsi, anche solo per una notte. Il brano alterna sonorità urbane e domestiche a sfumature oniriche, con una produzione calda e cinematografica che accompagna la voce in modo quasi confidenziale”, si legge nel comunicato stampa.

Il singolo anticipa l’album d’esordio della band, “Convivere”, in uscita nei prossimi mesi.