Falcinelli alle Vecchie Segherie Mastrototaro in un viaggio nel mistero del volto / VIDEO

Il calendario di febbraio delle Vecchie Segherie Mastrototaro si è chiuso con un ospite d’eccezione: Riccardo Falcinelli, tra i più apprezzati graphic designer italiani, che ha presentato al pubblico biscegliese il suo ultimo saggio riccamente illustrato: “Visus: storie del volto dall’antichità al selfie”, edito da Einaudi. Un viaggio attraverso il volto, ovvero la tela su cui la società proietta significati, potere e identità. Un excursus sul modo di rappresentare, e quindi anche di pensare, il viso: dalle effigi degli imperatori romani ai ritratti rinascimentali, dalle icone religiose alle star di Hollywood, fino ai moderni selfie su Instagram. Ogni epoca ha costruito il proprio concetto di volto, plasmato da valori estetici, politici e culturali.

Un’analisi multidisciplinare in cui la storia dell’arte si combina con le neuroscienze e la semiotica, nel tentativo di rendere attuali i problemi dell’arte del passato, spesso raccontata e studiata come qualcosa di storicizzato e accaduto, ma che invece si basa su meccanismi psicologici, antropologici, culturali e percettivi validi ancora oggi, nell’era del digitale e delle immagini costantemente ritoccate.

In dialogo con Bianca Peloso, Falcinelli ha cercato di rispondere alla domanda: “Chi siamo davvero, dietro l’immagine che mostriamo al mondo?”. Un quesito che tira in ballo il concetto di bellezza, arrivando ad affermare che, in realtà, ci si trucca, ci si camuffa, principalmente per sé stessi, per apparire in un certo modo dentro una specifica società. Nel guardare un volto, quindi, vediamo molto di più di una serie di fattezze geometriche e fisiche: ci illudiamo di vedere l’anima che c’è dietro. “Il cervello si è evoluto proprio per giudicare dalle prime impressioni”, scrive Falcinelli, e “la mente è portata, per ragioni di efficienza, a ragionare tramite pregiudizi visivi”.