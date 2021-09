Fagipamafra presenta una stagione di spettacoli e corsi a partire da ottobre

Il decimo anniversario della Compagnia Fagipamafra, diretta da Fabiano Di Lecce, sarà pregna di appuntamenti artistici degni di grande nota con interpreti (per le rappresentazioni) e docenti (per i corsi) di rilevanza nazionale.

Il direttore artistico della Compagnia ha presentato giovedì 16 settembre in conferenza stampa, nella sede dell’associazione Fagipamafra in via Pasubio, l’anno scenico 2021/2022 dell’ormai affermata realtà culturale biscegliese.

A ottobre partono i corsi teatrali per tutte le fasce di età, ma anche di pianoforte, canto corale, disegno teatrale, dizione, musical, comicità. Tra i docenti Luciana Negroponte, vocal coach della compagnia, lo scenografo Domenico Velletri, la ballerina di fama internazionale Vanessa Lacedonia, gli attori Massimo Lopez e Antonio Stornaiolo, la coreografa Roberta Miolla e il regista Gilles Rocca.

Luciana Negroponte, insieme al Maestro Paolo Lepore e allo stesso Fabiano Di Lecce, organizzerà poi uno spettacolo per bambini in cui l’integrazione sarà il tema centrale. Sarà portato in scena al Kismet di Bari.

Nel mese di novembre Gran Galà celebrativo del decimo anno di attività della compagnia con tutti gli interpreti che si sono avvicendati nelle diverse rappresentazioni teatrali. Il ricavato della serata sarà devoluto a “Save the Children”, organizzazione cui il regista è legato da anni con progetti di adozione a distanza.

Appuntamento clou della compagnia il 13, 14 e 15 febbraio 2022 con “Il sogno di Aladdin”. Testi e regia a cura di Fabiano Di Lecce: “Probabilmente sarà l’ultima opera disneyana che porteremo in scena per dedicarci ad altro”, spiega Di Lecce in conferenza stampa, “Il cast è notevole sotto il profilo della qualità. Non vediamo l’ora di tornare a calcare il palco”. Tra gli interpreti Omar Girasa (Aladdin), Martina Zagaria (Jasmine), Pietro Cassanelli (Genio), Grazia Camero (Abu), Rosalba Lacedonia (Iago), Antonio Amoruso (Jafar), Clara Tortora (Sultano), Patrizia Ricchiuti e Daiana Giordano. Ma il cast andrà arricchendosi nei prossimi giorni.

“Un bell’ambiente”, “Un corso terapeutico”, “Un percorso servito a mettersi in gioco”. Queste le affermazioni ricorrenti degli interpreti che hanno raccontato la loro esperienza con la Compagnia Fagipamafra.

Ma Fabiano Di Lecce ha già pensato anche alla stagione estiva 2022: il 4 luglio al Teatro Mediterraneo andrà in scena “Burlesque 2”. Guest del cast di “Burlesque 2” sarà l’attore comico Uccio Carelli.

Ultima novità, ma non meno rilevante, lanciata da Fabiano Di Lecce è la creazione di una linea d’abbigliamento targata Fagipamafra. Sarà possibile acquistare on line o in loco capi di abbigliamento recanti celebri citazioni dei più grandi capolavori del cinema e del teatro.