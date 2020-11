Fabio Salerno protagonista nel videoclip della colonna sonora di Suburra 3 / VIDEO

L’attore biscegliese Fabio Salerno è tra i protagonisti del nuovo videoclip del Piotta per il brano dal titolo “La Giostra”, traccia della colonna sonora di Suburra 3, la famosissima serie in onda su Netflix.

Per il 45enne artista nato a Roma, ma nato e cresciuto a Bisceglie, un periodo pieno di impegni. Salerno, infatti, ha da poco girato la serie tv di Rai1 “Lolita Lobosco” con Luisa Ranieri, senza dimenticare le numerose apparizioni in pellicole cinematografiche negli ultimi anni. Adesso questa nuova esperienza con il videoclip per la nuova canzone del famoso rapper romano per Suburra 3 che sta già spopolando.

Un lavoro, quello del videoclip “La Giostra” diretto da Glauco Citati e prodotto dalla Maestro, ed ha come protagonista femminile l’attrice Beatrice Bruschi, nota star di Skam Italia. Con lei altre due figure femminili, a rappresentare le tre Parche, che presiedono al destino degli uomini, in questa sorta di spin off del mondo Anacleti, famiglia protagonista della serie. Nel video presente anche l’attore Alessandro Proietti, uno dei volti più presenti della famiglia in Suburra.