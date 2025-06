Fabio Genovesi presenta alla Vecchie Segherie Mastrototaro il romanzo “Mie magnifiche maestre”

Questa sera, alle ore 19:30, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano lo scrittore Fabio Genovesi per la presentazione del suo ultimo romanzo, dal titolo “Mie magnifiche maestre” (Mondadori). L’incontro, moderato da Bianca Peloso, chiude il fitto programma del mese di giugno in libreria.

A pochi giorni dal suo cinquantesimo compleanno, Fabio riceve la visita più inaspettata: quella delle sue zie e nonne. Donne meravigliose, impetuose, folli e amorevoli. Donne che lo hanno cresciuto, che lo hanno amato in modo assoluto, che tornano da lui nei sogni. Perché sono tutte morte, ma con loro la morte non è la fine, così come i sogni non sono la fine della realtà.

C’è Isolina, che ha salvato il matrimonio piantando una falce nel fianco del marito; Benedetta, che rifiutò di diventare Miss Cuore di Panna e scelse le droghe pesanti; Gilda, capace di trasformare i funerali in feste; Azzurra, che aveva il Sostegno a scuola ma era lei a non sostenere la banalità del mondo. E poi Irene, l’amica dei bambini e dei mostri, e Violetta, che spezzava le ossa con i suoi abbracci troppo forti.

Attraverso i ricordi e i sogni, “Mie magnifiche maestre” restituisce un racconto denso di emozione, dove ogni donna è un faro, una guida silenziosa ma presente. In un tempo in cui Fabio cercava di diventare un uomo seguendo i suoi zii marinai e avventurieri, erano loro, silenziose e profonde, le sue vere maestre di vita.

Ora, in un’età diversa, proprio loro tornano da lui con tutto il bagaglio di saggezza, amore e mistero che la vita – e l’Aldilà – può offrire. Ma c’è qualcosa che Fabio deve sapere: una verità da scoprire, una missione da compiere? L’ingresso è gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Credit (c) Claudio Sforza