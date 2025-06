Fabio Genovesi incanta le Vecchie Segherie Mastrototaro con le sue “magnifiche maestre”

Fabio Genovesi torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro con il suo ultimo romanzo: “Mie magnifiche maestre”, edito da Mondadori. Maestre che sono le zie e le nonne dello stesso autore: anime intense e fiammeggianti, riunite in una sola, clamorosa famiglia. Non di quelle rigidamente definite, basate sul sangue, ma una più libera e ariosa, tenuta insieme dalla colla calda dell’amore. Una famiglia che riesce a convincere lo spettatore che al di là della biologia e delle norme c’è di più e di meglio.

Le zie e le nonne di Fabio, autore e in qualche modo protagonista del libro, lo vanno a trovare in sogno nella settimana in cui compie cinquant’anni, anche se nessuno ci crede e lui meno di tutti. Lo vanno a trovare nel sogno perché in realtà sono morte. Ma Fabio sa benissimo una cosa: che i sogni non sono la fine della realtà, così come la morte non è la fine della vita. E proprio come sua zia Gilda, che da bambino lo portava ai funerali degli sconosciuti e gli raccontava la vita del defunto, inventandosela, così Genovesi dedica a queste donne che ormai non ci sono più un ritratto postumo di toccante vicinanza e benevolenza, rendendo loro giustizia e ringraziandole per tutti quegli insegnamenti di cui all’epoca non poteva comprendere l’importanza.

Ma il libro di Genovesi è un libro che ci ricorda anche come i sogni siano un dono enorme, di libertà, di possibilità. Un dono a cui, come genere umano, abbiamo sempre creduto profondamente, dall’alba dei tempi, almeno fino a quando con la psicanalisi non abbiamo iniziato a considerarli significativi solo come rivelatori del nostro inconscio. Anche i sogni, allora, sono diventati utili al nostro egocentrismo, alla nostra disperata esigenza di autoanalisi. Invece di tuffarci nei sogni e di lasciarci travolgere da loro, abbiamo finito per sezionarli come si farebbe in un laboratorio.

Servizio di Davide Sette. Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.