Eurovision Song Contest 2022: aperto il bando per giovani volontari

E’ stato aperto martedì 25 gennaio il bando per il reclutamento dei volontari che saranno di supporto all’organizzazione dell’Eurovision Song Contest in programma dal 10 al 14 maggio a Torino.

Il bando, online a questo link sul sito del Comune di Torino e promosso dall’associazione Giovani X Torino (GxT), mette a disposizione 600 posti per “giovani maggiorenni”. Questa la dicitura sul bando mentre sulla pagina di GxT è specificato che per prendere parte alle attività dell’associazione l’età massima consentita sia di 30 anni.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per lunedì 14 febbraio e bisogna dare disponibilità per un minimo di 3 turni su 4. Queste le date dei turni:

1 aprile – 25 aprile

26 aprile – 7 maggio

8 maggio – 14 maggio

15 maggio – 20 maggio

Si può inoltre specificare in quali fasce orarie si può essere presenti (gli orari sono ancora indicativi):

Tutto il giorno

Mattina: 7:00 – 14:00

Pomeriggio: 13:00 – 19:00

Sera: 18:00 – 00:00

Eurovision 2022: i compiti dei volontari

Le mansioni che possono essere svolte dai volontari sono le seguenti:

Informazioni turistiche e sulle sedi degli eventi

Gestione dei flussi e servizi al pubblico nelle varie sedi (al chiuso e all’aperto)

Accoglienza delegazioni nazionali

Presidi in sala stampa e area delegazioni

Accrediti e trasporti

Collaborazione in segreteria volontari

Collaborazione in segreteria volontari “Attaché”: ovvero membro dello staff assegnato ad una delegazione (per questo ruolo si richiede la conoscenza della lingua inglese)

Non è prevista, infatti, attività solo al PalaOlimpico ma anche nelle aree limitrofe quali Piazza d’Armi (dove ci sarà un’area dedicata a media e delegazioni), in Piazza Castello per l’Eurovillage, negli hotel che ospiteranno le delegazioni, negli uffici di produzione e nella segreteria volontari.

Tutti i volontari verranno forniti di divisa, da indossare durante i turni di servizio, oltre che di biglietto per i mezzi pubblici e buono pasto. Non è previsto alcun rimborso o sistemazione per i volontari che non sono residenti a Torino. È richiesto ai candidati di essere in regola per quanto riguarda le normative anti-Covid vigenti in Italia, quindi di poter esibire Super Green Pass e/o certificato di tampone negativo. Per il personale selezionato, infine, si terrà un briefing obbligatorio a fine febbraio. Il luogo e data sono ancora da definire ma verranno comunicati via mail ai candidati. In tale occasione verranno assegnati i compiti e fissate ulteriori date per successivi incontri di formazione.