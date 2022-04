Ettore Catalano presenta a Bisceglie “La verità di Iago”

Questa sera, 8 aprile alle ore 19.30, Ettore Catalano presenta a Bisceglie “La verità di Iago”, noir ambientato in Puglia, edito da Progedit. L’evento è promosso da “La Città Possibile” in collaborazione con la Libreria Prendi Luna che ospita l’evento.

L’intensa produzione letteraria di Catalano, ordinario di letteratura italiana nelle Università di Bari e del Salento, testimonia la sua grande passione per il teatro. Drammaturgo e regista, sonda, con il suo genere poliziesco, i contesti sociali e culturali senza tralasciare l’aspetto umano e lo fa con partecipazione drammatica ma anche con moderata ironia.

Nel 2003 pubblica con Giuseppe Laterza editore la prima monografia completa sull’opera di Raffaele Nigro, volume con cui vince il “Molinello d’oro” nel 2005. Nel 2014 vince il Premio “Carlo Levi” per la saggistica nazionale. Dirige per l’editore Giuseppe Laterza una collana di saggistica “La Biblioteca Europea” e per la casa editrice Progedit “Letterature”.

Dialoghera’ con l’autore Maria Giulia Dell’Olio, vicepresidente de “La Città Possibile”. Ingresso libero con green pass e mascherina.