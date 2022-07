Estate in blu, tutto pronto per conoscere gli appuntamenti presenti in cartellone

Entra nel vivo l’estate in blu 2022, che già finora ha proposto tanti spettacoli ed eventi, anche in ambito nazionale, con ospiti di rilievo, che hanno attirato un pubblico numeroso a Bisceglie. La prosecuzione del cartellone estivo, con eventi di ogni genere e attenzione al sociale e alla solidarietà, sarà illustrata sabato 9 luglio alle ore 10 sulla darsena del porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi. Gli appuntamenti in calendario proseguiranno fino a settembre, dall’alba al tramonto e alla tarda serata, abbracciando cultura, musica, arte, danza, spettacolo, enogastronomia, natura, sport, moda e tradizione nei luoghi più belli e caratteristici della Città. Interverranno il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano; l’assessore comunale alla cultura, Loredana Bianco; l’assessore comunale al marketing territoriale, Gianni Naglieri; il consigliere comunale Michele De Noia, il Presidente di ConfCommercio Bisceglie, Leo Carriera; l’amministratore Unico di Bisceglie Approdi, Nicola Rutigliano, insieme agli organizzatori degli spettacoli in cartellone.