“Esci da quella stanza”, incontro con Tamborini e Pellai alle Vecchie Segherie / VIDEO

“Esci da quella stanza. Come e perché riportare i nostri figli nel mondo”, Mondadori editore, il libro dello psicoterapeuta Alberto Pellai e della psicopedagogista Barbara Tamborini, è stato presentato presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie sabato 17 gennaio riscuotendo un meritato sold out e grande apprezzamento da parte dei lettori.

Il volume affronta l’impatto del digitale sull’educazione dei figli, offrendo ai genitori strumenti concreti per aiutarli a uscire dall’isolamento virtuale, on line, e riconnettersi con la vita reale, off line, con il gioco e con le relazioni autentiche.

Gli autori analizzano come la stanza sia diventata un rifugio digitale, una fortezza virtuale e propongono strategie per contrastare questa pericoloso e straniante tendenza, promuovendo una crescita sana e consapevole.

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie si mostrano ancora una volta contenitore di idee, consigli, incontri e confronti utili e al passo coi tempi. Un luogo di crescita personale e culturale per eccellenza.

Riprese e montaggio a cura di Andrea Di Molfetta