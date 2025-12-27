Le Vecchie Segherie Mastrototaro hanno ospitato l’unica tappa pugliese della presentazione del libro “Prime persone” di Erri De Luca (Feltrinelli editore).
Un appuntamento clou della programmazione dicembrina della libreria biscegliese.
Racconti profondamente introspettivi narrati attraverso una voce narrativa personale e sorprendentemente umana, quella di Erri De Luca che parte da Adamo ed Eva per dar vita a una serie di storie in cui ogni personaggio prova a dare un senso agli eventi di cui è protagonista.
La frequentazione dei testi sacri accompagna l’autore da decenni come dialogo costante che in quest’opera si traduce in un racconto folgorante, in cui De Luca restituisce la voce diretta ai personaggi dell’Antico Testamento.
Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri