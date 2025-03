Erri De Luca racconta la sua “Età sperimentale” alle Vecchie Segherie Mastrototaro / VIDEO

Erri De Luca, tra i più stimati e apprezzati scrittori e intellettuali italiani, è stato ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro per presentare “L’età sperimentale”, il suo ultimo libro edito da Feltrinelli, in un appuntamento mattutino affollatissimo, a testimonianza del grande affetto della Puglia nei confronti dell’autore napoletano.

Sala gremita ed entusiasta, quindi, per ascoltare Erri De Luca in quella che è stata la prima tappa del tour pugliese del libro, una vera e propria esplorazione della vecchiaia, della senilità, intesa come quell’età in cui si torna “principianti” e che De Luca definisce “sperimentale” proprio perché invece di essere una discesa nelle dimissioni e nelle rinunce, come spesso viene considerata, è un’età piena di scoperte ed esplorazioni, anche fisiche. Si sperimenta la curiosità di sollecitare il corpo all’esercizio quotidiano, una lucidità migliore e il minimo spreco del proprio tempo.

“L’età sperimentale” è un viaggio intimo e riflessivo nella quotidianità e nelle emozioni di un uomo che esplora il processo dell’invecchiamento. “A che somiglia quest’età?”, si chiede De Luca. Forse alla risalita di un bosco di montagna, risponde lo scrittore, dalla cui cima è possibile vedere lontano, scorci di futuro. Partendo proprio da questa metafora legata alla montagna, al volume edito da Feltrinelli si affianca anche un progetto cinematografico: un mediometraggio in cui l’autore si racconta, intrecciando esperienze personali e riflessioni universali, accompagnando lo spettatore in un percorso emozionante tra introspezione e superamento dei propri limiti.

Grazie anche al contrappunto di Ines de la Fressange, celebre stilista e amica dell’autore, “L’età sperimentale” è un libro generoso e ironico, che racconta l’esperienza dell’invecchiare attraverso un linguaggio intimo e poetico. Ma al tempo stesso un’occasione per scoprire quante possibilità racchiude la vecchiaia: un’età tutta da inventare, che offre l’impagabile vantaggio dello “slancio del tempo accumulato”.