Erri De Luca alle Vecchie Segherie Mastrototaro per l’unica presentazione pugliese

Le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano l’unica presentazione in Puglia del libro “Prime persone” di Erri De Luca.

Lo scrittore è atteso in libreria domani, sabato 27 dicembre, alle 11:30. Sarà Marianna De Pinto a moderare l’incontro.

Racconti profondamente umani. Attraverso una voce narrativa personale e sorprendentemente umana, Erri De Luca parte da Adamo ed Eva per dar vita a una serie di racconti in cui ogni personaggio prova a dare un senso agli eventi di cui è protagonista. Alcuni cercano riparo nelle parole, altri rivendicano, precisano, confessano. Sono voci potenti, animate da verità, carità, speranza o colpa, colme di fragilità umana e di arbitrio, anche in presenza del divino.

La frequentazione dei testi sacri accompagna l’autore da decenni come dialogo costante che in quest’opera si traduce in un racconto folgorante, in cui De Luca restituisce la voce diretta ai personaggi dell’Antico Testamento.

L’opera offre così un percorso nuovo, in cui la dimensione sacra e quella terrena si intrecciano e si illuminano a vicenda. L’incontro alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie sarà un’occasione preziosa per ascoltare l’autore e approfondire questo dialogo tra spiritualità e umanità.