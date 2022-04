“Erotika”, a Bisceglie evento di quattro giorni dedicato all’erotismo

L’associazione URCA – già affermata sul territorio grazie al festival del fumetto “Bicomix” – ha dato il via ad “Erotika”, un evento che ha come cardine la tematica dell’erotismo che sarà sviluppato in quattro tappe che si terranno a Palazzo Tupputi.

Gli organizzatori hanno previsto variegato programma. Si partirà oggi, venerdì 22 aprile, con una sessione di disegno dal vero, dove 15 artisti da tutta la puglia, riuniranno per mettere su carta le forme di una modella messa a disposizione dall’associazione.

Sabato 23 doppio appuntamento, prima con un workshop di fotografia a cura del fotografo biscegliese Giandomenico Veneziani, e poi con un convegno sull’arte erotica giapponese in collaborazione con l’associazione barese “Momiji”;

Domenica 24 un concerto di musica classica, a cura del gruppo FAMMIFARE, con gli arrangiamenti del Maestro biscegliese Domenico De Musso, a seguire poi, Don Matteo Losapio illustrerà con occhio critico le differenze tra erotismo artistico e pornografia;

A concludere, lunedì 25, saranno presentati i lavori derivanti dai workshop delle prime due giornate; per tutti e quattro i giorni, comunque, sarà possibile visitare la Chiesa (attualmente sconsacrata) e ammirare le opere di oltre trenta artisti pugliesi, realizzate appositamente per “Erotika”.

L’evento, realizzato con il patrocinio della Città di Bisceglie, e con il supporto dell’associazione 21, sarà totalmente gratuito e rispetterà le vigenti norme anti-Covid.