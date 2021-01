Erica Mou su Rai Radio2, la cover “Soldi” di Mahmood contaminata dal biscegliese / VIDEO

Ospite del programma Radio2 Social Club condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, la cantautrice Erica Mou si è esibita in una inedita cover della celebre hit “Soldi” di Mahmood. La versione proposta dalla giovane cantante è stata contaminata in alcuni versi dal dialetto biscegliese, che ha sostituito le parole in arabo contenute nel testo originale.

“C’è un vocabolario di prossima pubblicazione per le traduzioni dall’arabo al biscegliese”, ha scherzato Erica Mou in diretta su Rai Radio2. La cantautrice è reduce dall’esperienza nella commissione artistica di Area Sanremo, incaricata di selezionare due artisti che parteciperanno alla prossima edizione del Festival nella categoria Nuove proposte.

È possibile guardare l’esibizione di Erica Mou al seguente link: https://www.facebook.com/RaiRadio2/videos/108787591090225