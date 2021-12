Eric Waddell & Abundant Life Gospel Singers in concerto nella Basilica di san Giuseppe

Direttamente da Baltimora, per la rassegna natalizia Sere d’Incanto, organizzata dalla Fondazione Seca in collaborazione con Universo Salute – Opera Don Uva e il sostegno del Comune di Bisceglie, si esibirà mercoledì 22 dicembre alle ore 20.30 nella Basilica San Giuseppe di Bisceglie Eric Waddell e il suo coro gospel The Abundant Life Singers.

Uno dei gruppi di maggiore spicco di Baltimora, il coro conta cinquanta coristi e una band d’eccezione diretta da Eric Waddell, uno fra i più eccellenti direttori di cori. Docente e compositore, Waddell è il fondatore di The Abundant Life Gospel Singers, un ensamble che esegue brani della storia del gospel e brani composti dallo stesso Waddell, combinando sonorità tradizionali con nuove tendenze del contemporary gospel.

Il concerto è gratuito. Per accedere è necessario prenotarsi compilando il modulo al seguente link forms.gle/mtUdFBej7BbqGUKz8 .

Si ricorda che per l’accesso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti. Per informazioni: 0883582470.