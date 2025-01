Il maestro del cinema d’animazione Enzo D’Alò incontra studenti per il festival Avvistamenti

Il maestro del cinema d’animazione Enzo d’Alò, autore, tra gli altri, di capolavori come “La Gabbianella e il Gatto” e “La Freccia Azzurra”, distribuiti con successo in tutto il mondo, sarà ospite del festival Avvistamenti, giunto alla 22esima edizione e vincitore del bando nazionale “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” per l’anno scolastico 2024-2025, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Enzo d’Alò è considerato uno dei massimi esponenti del cinema d’animazione europeo e con i suoi film ha conquistato il cuore di intere generazioni, ottenendo consensi di critica e di pubblico in tutto il mondo. Nei mesi di gennaio e febbraio il regista incontrerà gli studenti delle scuole primarie di Bisceglie, Corato, Molfetta e Trani, aderenti al progetto dell’associazione Canudo ETS, attiva da oltre vent’anni nella promozione della cultura cinematografica.

Il 23 e 24 gennaio d’Alò sarà a Bisceglie per presentare agli studenti il suo ultimo lavoro, “Mary e lo spirito di mezzanotte” (2023), che sarà proiettato sul grande schermo del Politeama Italia, per la gioia dei giovanissimi alunni di tutte le scuole primarie della città. Dopo la selezione alla Berlinale 2023, il film continua a essere selezionato con successo nei festival più importanti al mondo, ricevendo premi e riconoscimenti. Ha conquistato il premio come miglior film al Chicago International Children’s Film Festival, il più importante al mondo dedicato alle nuove generazioni.

Tratto dal Romanzo “La gita di Mezzanotte”, di Roddy Doyle, edito da Guanda, il film celebra quattro generazioni di donne, complici tra loro e legate da un grande amore. Una delicata storia di formazione ambientata in una rigogliosa Irlanda d’estate, dai colori vividi e paesaggi mozzafiato.

A inizio febbraio d’Alò sarà poi nuovamente in Puglia per la seconda tappa di questo tour, che coinvolgerà in totale oltre duemila studenti, per presentare invece il classico senza tempo de “La Gabbianella e il Gatto” (1998), tratto dal romanzo dello scrittore cileno Luis Sepúlveda.

Il film sarà visto dagli studenti del 1° Circolo Didattico “De Amicis” il 6 e 7 febbraio e del 2° Circolo “Mons. Petronelli” di Trani l’8 e 14 febbraio, degli istituti comprensivi “Tattoli – De Gasperi” di Corato il 10 febbraio, “Manzoni – Poli”, “Scardigno – Savio” e “Azzollini – Giaquinto” di Molfetta, l’11 e 12 febbraio a La Cittadella degli Artisti.

Il progetto, che si avvale della professionalità di Daniela Di Niso e Antonio Musci, rispettivamente nei ruoli diresponsabile scientifica e responsabile di progetto, è partito lo scorso novembre, coinvolgendo 18 scuole, 4.375 studenti, 435 insegnanti e 16 partner di progetto, tra cui i comuni di Bisceglie, Molfetta, Trani e Corato, le due accademie di belle arti di Bari e Foggia, alcune sale cinematografiche, tra cui Politeama Italia (Bisceglie), La Cittadella degli Artisti (Molfetta) e diverse cooperative e associazioni. Tra le attività programmate, il progetto Avvistamenti prevede:

Rassegne cinematografiche, proiezioni e incontri con decine di artisti, rivolti agli alunni e agli insegnanti.

Laboratori cinematografici differenziati per tipologia di scuola e fascia di età degli studenti, con il coinvolgimento degli insegnanti nel ruolo di tutor e di rinomati artisti ed esperti nel ruolo di docenti. I laboratori saranno finalizzati all’alfabetizzazione e all’acquisizione di competenze tecniche in ambito cinematografico, all’ideazione e alla creazione di un cortometraggio di animazione o, più ingenerale, di un’opera video.

Laboratori cinematografici e masterclass di media education per insegnanti, condotti da artisti ed esperti di fama internazionale.

Mostre, allestite in luoghi di particolare pregio storico e architettonico, con il coinvolgimento di artisti di fama internazionale, che utilizzano il linguaggio cinematografico nelle proprie creazioni artistiche.

Il progetto, interamente finanziato dai due ministeri attraverso il piano nazionale “Cinema e Immagini Per la Scuola”, non ha alcun costo sia per le scuole che per gli studenti e gli insegnanti coinvolti, i quali parteciperanno gratuitamente, nell’anno scolastico 2024-25, a tutte le attività promosse da Canudo ETS nell’ambito del festival.

Le attività laboratoriali per gli studenti e le masterclass per gli insegnanti si svolgeranno prevalentemente all’interno delle scuole coinvolte, mentre al termine del progetto è previsto un evento finale nel corso del quale saranno presentati i cortometraggi prodotti, le performance e i risultati dei vari laboratori realizzati.