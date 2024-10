Enrico Lo Verso al Politeama Italia con lo spettacolo Itaca Per Sempre

Il 26 ottobre, alle ore 21.00, il Politeama Italia di Bisceglie ospiterà lo spettacolo Itaca Per Sempre, tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Malerba, con Enrico Lo Verso, Paola Quattrini e con il pianista Mirko Lodedo.

Lo spettacolo, nella forma della mise en espace, offre una originale rilettura del Mito di Ulisse e di Penelope. Enrico Lo Verso e Paola Quattrini, raccontano il viaggio di ritorno di Ulisse nella sua patria, ma lo fanno ribaltando la storia dei due coniugi, umanizzandone il mito e costruendo una narrazione che alterna i pensieri di Ulisse e quelli della moglie. I loro miti, come nel testo di Malerba, sono sicuramente meno eroici rispetto a quelli omerici. Ulisse è un uomo stanco, condannato, una volta tornato a casa, a non essere mai riconosciuto. Ma è lui a essere davvero irriconoscibile o sono gli occhi degli altri a non riconoscerlo? Penelope lo riconosce dal primo momento eppure, offesa dal gioco di finzione e menzogne da lui instaurato, finge di non riconoscere l’identità del marito. In verità i due non riescono a riconoscere l’altro come il proprio sposo, ecco quindi che questa diventa una storia sul riconoscimento di sé e dell’altro e sull’accettazione di ciò che appare estraneo, solo perché, in realtà, diverso da come immaginato. Sta qui il dramma di questa Penelope e di questo Ulisse che non si riconoscono in fondo per quello che sono diventati e, una volta superato il gioco di finzione, provano a ristabilire un’unione matrimoniale, ma tutto appare ormai svuotato. E da questo vuoto Ulisse sente nascere il desiderio di fuggire, messo a freno soltanto dalla paura dell’ignoto, una condizione che gli farà riscoprire l’essenza di essere in due.

Enrico Lo Verso e Paola Quattrini, tra i più rappresentativi interpreti della scena artistica nazionale, ritornano a dividere la scena (a distanza di circa 20 anni dalla partecipazione dello spettacoloun Tram che si Chiama Desiderio di Tennessee Williams) raccontano uno dei capolavori della letteratura mondiale: il viaggio dell’ eroe Omerico e il suo ritorno a Itaca, da una prospettiva nuova è assolutamente originale: Odisseo dismette i panni dell’eroe e diventa Uomo e, come tale , si confronta con il suo Mondo, fatto di affetti, emozioni e umane fragilità.

Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con il Teatro Politeama, rientra nella rassegna itinerante Metti un Libro a Teatro, prodotta da Ergo Sum Poroduzioni, con la Direzione Artistica di Alessandra Pizzi, sostenuta dal MIC, nata con l’intento di portare inscena i grandi classici della letteratura.