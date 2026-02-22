Enrico Galiano in scena con “Sei un mito!” al Teatro Garibaldi

Questa sera, alle ore 18.00 andrà in scena al Teatro Garibaldi, fuori abbonamento, “Sei un mito!”, la lezione-spettacolo ironica e coinvolgente che vede protagonista Enrico Galiano. L’appuntamento, inserito nella programmazione del Puglia Culture, è già sold out.

Lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio tra i miti greci, riletti come strumenti attuali per interrogare il presente e comprendere meglio se stessi. Le grandi narrazioni dell’antichità diventano chiavi di lettura della contemporaneità e metafore capaci di parlare a fragilità, paure e sogni individuali.

Al centro della riflessione c’è il Dàimon platonico, il “demone” interiore che orienta il destino di ciascuno. Non una presenza oscura, ma una forza che spinge verso la realizzazione del proprio potenziale. Attraverso racconti e suggestioni, Galiano affronta il tema del talento e della vocazione, invitando a interrogarsi sulla ricerca del proprio posto nel mondo. Ne scaturisce un’esperienza teatrale che intreccia divulgazione, emozione e ispirazione, in un dialogo diretto e autentico con il pubblico, sospeso tra profondità e leggerezza.

La stagione teatrale proseguirà sabato 28 febbraio con “Jucatúre”, che vedrà protagonisti Antonio Milo e Adriano Falivene. Biglietti e abbonamenti sono disponibili presso il botteghino del teatro il lunedì e il mercoledì dalle 17.00 alle 20.00 e la sera dello spettacolo dalle 18.30, oltre che sul circuito VivaTicket online e nei punti vendita autorizzati.