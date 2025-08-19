“Emozioni”: Mogol e Gianmarco Carroccia omaggiano Lucio Battisti alla Svevarena di Bisceglie

Giovedì 21 agosto la Svevarena di Bisceglie ospiterà “Emozioni”, uno spettacolo speciale dedicato alla musica e alla poesia di Lucio Battisti. Sul palco, il paroliere Mogol e il cantautore Gianmarco Carroccia renderanno omaggio a uno dei sodalizi più iconici della musica italiana, capace di segnare in maniera indelebile la storia della canzone leggera.

A ventitré anni dalla scomparsa di Battisti, il progetto ideato da Carroccia propone un viaggio musicale e narrativo attraverso brani che hanno toccato intere generazioni. Mogol, con la sua inconfondibile capacità di raccontare emozioni universali, e Battisti, musicista visionario, seppero fondere le proprie doti creative in un’intesa rara, nata nelle mattine silenziose della Brianza e tradotta in canzoni immortali.

Carroccia, accompagnato da nove musicisti, interpreterà dal vivo i successi più celebri che rievoca l’anima di Battisti senza cadere nella mera imitazione. Classe 1988, il cantautore ha maturato una forte ispirazione da artisti come Battisti, Cocciante e Celentano, riuscendo a trasmettere autenticità e passione in ogni interpretazione.

Elemento distintivo dello spettacolo sarà la narrazione di Mogol, che condividerà aneddoti, ricordi e curiosità legati alla nascita di molti brani, offrendo anche un affascinante racconto autobiografico. Fondatore del Centro Europeo di Toscolano, Mogol continua a essere una guida per giovani autori e musicisti, trasmettendo una visione della musica come espressione sincera e profonda dell’animo umano.

I biglietti per l’evento sono disponibili sul sito www.svevarena.it e sul circuito Ticket One.