Emozioni in Scena 2026, al Politeama Italia una stagione tra musica, danza, prosa e cabaret

Prende il via oggi, 23 gennaio, e accompagnerà il pubblico fino a domenica 12 aprile la rassegna teatrale “Emozioni in Scena 2026”, in programma al Politeama Italia di Bisceglie. Un cartellone ricco e articolato, che attraversa generi diversi e propone titoli accuratamente selezionati, con una particolare attenzione alle realtà artistiche del territorio.

Ad aprire la stagione sarà lo spettacolo musicale-teatrale “A tutto swing – Le canzoni della radio”, con la collaudata coppia formata da Raffaella Montini e Carlo Monopoli. Attraverso le sonorità swing degli anni Venti, Trenta e Quaranta, lo spettacolo racconta la nascita e l’ascesa della radio, il suo ruolo nella vita quotidiana degli italiani, tra amore, propaganda e guerra.

Il 12 febbraio sarà la volta de “Le Maschere”, galà di danza della Compagnia Balletto del Sud diretta da Fredy Franzutti, un viaggio suggestivo nella tradizione italiana ed europea della maschera e nella sua influenza sul linguaggio del balletto. Il 20 febbraio tornerà invece sul palco l’operetta “Cin Ci Là”, proposta nella chiave moderna firmata da Corrado Abbati, che guiderà ancora una volta il pubblico in uno spettacolo brillante e senza tempo.

Il 18 marzo spazio alla prosa con “Pierrot era donna”, progetto artistico e letterario di Joseph D’Ingeo con la danzatrice Mimma Di Vittorio e le musiche di Livio Minafra, una rilettura contemporanea di un personaggio simbolo di malinconia e sogno, trasformato in emblema di fluidità di genere e libertà identitaria. Il 20 marzo andrà in scena “La vita di Giovanni e Paolo” di Danilo Autero, con la compagnia Ideazione Teatro, un intenso racconto dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due vite parallele unite dall’amore per il Paese e da una cultura della legalità vissuta fino all’estremo sacrificio.

Il 1° aprile il pubblico potrà divertirsi con il cabaret di “Vicini troppo vicini” della Compagnia Piccola Ribalta, una commedia esilarante ambientata in un condominio popolato da personaggi strampalati e situazioni surreali, con al centro la figura di Rosa Lavopa, single convinta ma non troppo. A chiudere la stagione, domenica 12 aprile alle ore 18.00, sarà “Tragico controvoglia”, spettacolo di prosa diretto da Gianluigi Belsito e interpretato dall’attore biscegliese Uccio Carelli. L’opera rielabora tre scherzi teatrali di Anton Čechov – “L’Orso”, “La proposta di matrimonio” e “L’Anniversario” – fondendoli in una drammaturgia unica che mette in scena personaggi dai forti contrasti emotivi, sospesi tra grottesco ottocentesco e contemporaneità.

Anche per il 2026 il Politeama Italia rinuncia al tradizionale abbonamento, preferendo una formula più flessibile che consente al pubblico di usufruire di una riduzione sul costo dei biglietti acquistandone almeno cinque, scelti liberamente tra gli spettacoli in cartellone. Una modalità condivisa anche con la stagione del Teatro Garibaldi, pensata per valorizzare un’offerta culturale sempre più ampia e qualificata, lasciando agli spettatori la massima libertà di scelta.