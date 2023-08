Emozioni in musica nella seconda edizione di “Vivo per Lei” / VIDEO

Musica che fa bene e fa del bene. E’ questo il senso della seconda edizione di “Vivo per lei“, concerto evento promosso lunedì 28 agosto in ricordo della professoressa Luisa Rana per sostenere le attività che l’Associazione Nazionale Tumori compie sul territorio di Bisceglie.

Un momento di festa e di solidarietà promosso dall’associazione culturale Mediapolitika, per il quale sono accorse nel cuore del centro storico, in Piazza Tre Santi, un pubblico di quattrocento persone e settanta protagonisti, tra musicisti e cantori.

Ricco il parterre, composto da generazioni diverse di musicisti: colleghi, alunni, amici e familiari accomunati dal ricordo per la docente prematuramente scomparsa nel 2021. Presenti la brass “Il Cenacolo” diretta dal maestro Salvatore Barile, il pianista Mauro dell’Olio, il tenore e attore Carlo Monopoli, il quartetto d’archi Note di Puglia coordinato dal maestro Benedetto Grillo, il pianista e compositore Nico Arcieri, il coro dell’associazione ANTEAS, il trio familiare composto da Mimmo e Franco Rana e da Marcello Attolini, il coro polifonico New Chorus, diretto dal maestro Marzia Pedone che ha curato anche la direzione artistica del concerto.

L’evento ha visto la presenza di esponenti di numerose associazioni del territorio ed è stato patrocinato e sostenuto dal Comune di Bisceglie.