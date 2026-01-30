Emanuele Trevi chiude il calendario di gennaio delle Vecchie Segherie Mastrototaro

Sarà Emanuele Trevi l’ultimo ospite di gennaio alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. Venerdì 30 gennaio, alle ore 19, la libreria ospiterà uno degli scrittori più autorevoli del panorama letterario italiano contemporaneo, per la presentazione del suo libro “Mia nonna e il Conte” (Solferino). Durante l’incontro, l’autore dialogherà con Paola Romano.

Al centro del racconto di Trevi c’è Peppinella, la nonna dell’autore: una figura imponente e magnetica, matriarca calabrese dai tratti quasi mitologici, che diventa sorprendentemente bellissima dopo gli ottant’anni. Regina domestica riverita dalle sue fedeli dame di compagnia, ma anche donna del popolo capace di perdersi nei pomeriggi televisivi di Beautiful, Peppinella incarna una femminilità arcaica e vitale, sospesa tra quotidiano e sacro.

Nel giardino della casa di famiglia fa la sua comparsa un personaggio inatteso: un Conte ultraottantenne, studioso di storia borbonica, che chiede il permesso di attraversare la proprietà per abbreviare il tragitto verso il paese. Da quel gesto minimo nasce, passo dopo passo, un legame tenero e imprevisto, un amore tardivo e libero da aspettative, vissuto con la grazia di chi non ha più nulla da dimostrare.

Trevi racconta questa storia con uno sguardo partecipe e incantato, restituendo una narrazione familiare che si fa universale e firmando un libro intimo e luminoso, in cui memoria privata e dimensione mitica si intrecciano, dando vita a una riflessione struggente e ironica sull’amore, sulla famiglia e sul mistero dell’esistenza.