Elvira Serra presenta alle Vecchie Segherie Mastrototaro “Le voci di Via del Silenzio”

Questa sera, alle 19:30, le Vecchie Segherie Mastrototaro accoglieranno Elvira Serra, firma autorevole del Corriere della Sera, per la presentazione del suo ultimo romanzo, Le voci di Via del Silenzio, edito da Solferino. L’incontro, che inaugura il programma culturale del mese di giugno, sarà moderato da Luca Cerullo, con un focus dedicato alla forza delle scelte e al valore delle rinunce.

Il libro si dipana attorno al confronto tra due esistenze agli antipodi: Luca, giovane podcaster in cerca di una storia che lo consacri, e suor Maria Benedetta, un tempo Giulia Belgioioso, affermata giornalista del Corriere, ora monaca di clausura sull’isola di San Giulio. Quando i due si incontrano, inizia un dialogo intenso e rivelatore, che diventa il cuore pulsante del romanzo.

Il racconto si arricchisce del passato giornalistico di Giulia, testimone diretta di eventi cruciali della storia italiana e mondiale – dall’attentato a Giovanni Paolo II alla strage di via D’Amelio – e si intreccia con il disorientamento interiore di Luca, uomo moderno che vive la crisi di senso tipica della sua generazione.

Le voci di Via del Silenzio non è soltanto un romanzo: è un percorso di esplorazione personale. Serra, con uno stile raffinato e tagliente, conduce il lettore nelle pieghe dell’anima dei protagonisti, ponendo domande profonde sul cambiamento, sul peso delle scelte radicali e sulla natura dell’identità. Il monastero diventa così metafora di un silenzio fertile, spazio di ascolto e di rinascita interiore. Una riflessione potente che arriva in un’epoca dominata dalla velocità e dall’apparenza. (Credit foto: Stefano Righi)