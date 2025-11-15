Elena Stancanelli presenta “La gioia di ieri” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Oggi sabato 15 novembre, alle ore 19:00, la scrittrice Elena Stancanelli sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro per presentare il suo nuovo romanzo, “La gioia di ieri”, edito da Einaudi. Una casa affollata e un tempo sospeso fanno da sfondo alla storia di una donna che impara a convivere con la solitudine e con le trasformazioni che l’età adulta inevitabilmente porta con sé.

Attraverso questo romanzo, la Stancanelli descrive la maturità come un territorio fragile ma fertile, in cui anche il dolore può diventare occasione di conoscenza e rinascita. La protagonista Anna attraversa il tempo della solitudine restando viva, inquieta e capace di accogliere la vita in tutte le sue sfumature. È una donna che riconosce, nella leggerezza del quotidiano, la possibilità di una nuova forma di felicità.

L’opera, che l’autrice presenterà in dialogo con Ilenia Caito, offre al lettore l’opportunità di immergersi nelle vicende e nell’interiorità della protagonista. Una storia intensa, talvolta strampalata, ma soprattutto autoironica, capace di restituire con delicatezza e autenticità il percorso emotivo di una donna alla ricerca di sé.