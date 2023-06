Elena Dell’Aquila presenta a Bisceglie il libro “Dall’altro lato della paura”

Mercoledì 28 giugno alle ore 18.30 nel castello svevo di Bisceglie presentazione del libro “Dall’altro lato della paura” di Elena Dell’Aquila. L’incontro con l’autrice è organizzato dall’associazione ConTeStoLab di Trani, Bisceglie, Ruvo di Puglia in collaborazione con l’associazione Borgorosso e il patrocinio del Comune di Bisceglie.

Interverranno il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, la presidente ConTeStoLan ODV, Raffaella Caifasso, Giuseppe Belgiovine presidente Borgorosso e Michele Massimo Laforgia, psicosessuologo. Modera l’incontro la giornalista Antonella Loprieno.

A Monica piace immaginare la vita delle persone che incontra sul treno ogni giorno per andare a lavoro, camminare sul lato opposto del marciapiede per tornare a casa, credere almeno per cinque minuti che tutto sia possibile prima di scontrarsi con la realtà. Ad Aisha piace l’italiano, tanto da decidere di studiarlo in un paesino del Sud da dove si vede il mare, ama profondamente sua nonna Sharifa, l’unica a capirla, e bere il caffè. Non solo per il suo sapore, ma perché è un rito, perché è affascinante vedere le donne europee avvicinare la tazzina alle labbra come se stessero dando un bacio appassionato a qualcuno. E Monica, al caffè, prima e dopo il lavoro, proprio non sa rinunciare. Sarà quello il pretesto per cui i suoi occhi-cratere si fermeranno sulla folta chioma di quella bellezza straniera con cui dovrà imparare ad affrontare la vita dall’altro lato delle loro paure e dei doveri.