Elaborare il lutto con tenerezza e leggerezza, Mario Natangelo ha presentato “Cenere” / VIDEO

Si può raccontare un lutto, il dolore di una perdita di un congiunto, la sofferenza della dipartita di un caro, come quella della propria mamma, attraverso una vignetta satirica? Si, con tenerezza ma incisività.

Ed è proprio questo che trasmette con il suo libro “Cenere – Appunti da un lutto” – edito da Rizzoli – l’autore Mario Natangelo, Vignettista del Fatto Quotidiano, che si è sempre contraddistinto per una feroce satira nei confronti del Potere.

A dialogare con l’autore, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, realtà organizzatrice della rassegna Stregherie, il giornalista Davide Sette. “Cenere” appare come un vero e proprio manuale per elaborare il lutto, un espediente che aiuta a capire come affrontare lo strazio e come intravedere una via d’uscita emotiva e umorale. E nel libro questo ausilio viene offerto attraverso intelligenza e ironia.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri.